Groot salsafeest in Kursaal Oostende met The Gibson Brothers

Donderdagavond waren The Gibson Brothers te gast in het Kursaal van Oostende. Het was hun enige concert in België dit jaar, en wij hadden het geluk om daar bij te mogen zijn.

Broers + muzikanten = één groot feest

Voor veel bezoekers was het eindelijk een mogelijkheid om de broers live bezig te zien. De broers, Patrick en Chris Gibson zijn voor velen helden uit de jaren ‘80. We horen het jullie al denken, “huh, zijn die broers niet met drie?”. Inderdaad, origineel zit ook broer Alex Gibson in het trio, maar die was niet aanwezig.

Met Patrick aan de drums en Chris aan de microfoon kon het feestje beginnen. Ze stonden natuurlijk niet alleen op het podium. Backing vocals, tal van muzikanten en twee dansers vulden samen met de broers het podium.

Dansen tot je erbij neer valt

Stilstaan op deze zwoele salsa/disco muziek is voor velen geen optie, en terecht! De dansers deden er alles aan om de dansmicrobe te verspreiden over het ganse publiek. Dat ging gemakkelijk, want zeg nu zelf, wie kan aan die opzwepende beats van Cuba, Que Séra Mi Vida en Non Stop Dance weerstaan?

Kortom, het was een feestje waar nog lang over zal gepraat worden. Gelukkige gezichten, zalige dansmoves en mensen die luidkeels meezongen, dat waren The Gibson Brothers.

