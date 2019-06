Grensrock 2019: veel zon en veel goede muziek

Dit weekend ging het er in het Brouwerspark in Menen iets luider aan het toe dan normaal, want het was Grensrock! Onze festivalreporter was er gisteren ook bij. Ze genoot er van het goede weer en een sterke line-up.

Als Menenaar is Grensrock een jaarlijkse traditie. Eind juni betekent voor mij en vele andere Menenaars genieten van sfeer, goede muziek en leuk gezelschap in het Brouwerspark.

Gevarieerde line-up

Al tweeëndertig jaar slaagt Grensrock erin om grote namen naar Zuid-West-Vlaanderen te trekken. Festivalgangers konden er vrijdag concerten meepikken van Ertebrekers, The Sore Losers en Discobar Galaxie. Gisteren stonden onder andere De Mens en K’s Choice op het programma. En dat volledig gratis!

Gisteren werd de tweede festivaldag geopend door Kapitien Winokio. Hij zorgde voor topentertainment voor kinderen en hun ouders en grootouders. Ondanks de hoge temperaturen waren er vele kinderen die stonden te dansen. De organisatie zorgde dan ook voor de nodige afkoeling. Er was een waterslang en een medewerker liep met een watersproeier rond in het park.

Na Kapitein Winokio was het tijd voor wat rock ’n roll met Rhea en Id!ots. De Gentse band Rhea speelde al vier keer in de AB en speelt binnenkort het voorprogramma van niemand minder dan Royal Blood. Luc Dufourmont speelde in het verleden al op Grensrock. Nu stond hij er met zijn band Id!ots. Als Groot-Menenaar is Dufourmont fan van Grensrock, maar ook van Focus & WTV (bekijk onze Instagramstory voor het bewijs)!

Na Id!ots kwam De Mens. De band van Frank Vander linden speelde een hele reeks hits, waaronder ‘Irene’ en ‘Ergens Onderweg’. De festivalgangers genoten bij de ondergaande zon ook van K’s Choice. Hun bekendste hit ‘Not An Addict’ werd luid meegezongen, maar hun andere hits werden ook gesmaakt door het publiek.

De avond werd afgesloten door DMSTK 4D, een groep uit Menen zelf. De Dj’s zorgden voor een vet feestje in het Brouwerspark. Hun set werd gecombineerd met lasereffecten, waardoor de festivalgangers hun dansbenen konden losgooien terwijl er boven hun hoofd een spectaculaire lichtshow bezig was.

Op het gemak in het park

Wie even op rust wou komen, kon gaan zitten aan een van de vele tafels in het park. Er waren eetkraampjes met pasta’s, pitta, frietjes, burgers en Mexicaanse lekkernijen. Om de dorst te lessen kon je terecht aan de dranktenten of aan een foodtruck met verschillende soorten koffie.

De organisatie dacht ook aan de allerkleinsten. In het Kidzdorp waren er springkastelen, een reuzetwister en een grimestand. Grensrock kan ieder jaar rekenen op een heleboel vrijwilligers. Ze werken met kinderen in het Kidzdorp, staan in voor de security of geven je met veel enthousiasme een drankje aan de bar.

Meer zien van de festivalzomer? Volg onze festivalreporters op Instagram (@focuswtv)

Fotogalerij