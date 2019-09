Gezelligheid troef op Leffingeleuren

6 verschillende stages, tal van eet- en drankkraampjes en een straat boordevol randanimatie, dit is Leffingeleuren. Onze festivalreporter was erbij, haar verslag lees je hier.

Gezellig, kleinschalig en zonnig

Leffingeleuren is het best te omschrijven als een gezellig, kleinschalig festival met een prachtig programma. Het programma weet elk jaar te verrassen en zorgt voor enthousiaste festivalgangers.

6 podia lokken honderden bezoekers. Je kan genieten van concerten in de kerk van Leffinge, maar ook in café De Zwerver, in de Kapel… elke stage heeft zijn eigen charme en zorgt voor een unieke sfeer.

De middag is dankzij het veelvoud aan podia goed gevuld, waardoor je je geen seconde kunt vervelen op het festival.

Plezier voor kinderen

Ook aan de kinderen is er gedacht op Leffingeleuren. Tover jezelf om in een ware jonkvrouw of ridder en geniet van de vele verhalen die in je fantasierijke hoofdje omgaan. Is ridder zijn niets voor jou? Dan is er nog het springkasteel, het klauterparcours, het circuskamp en nog zoveel meer. Entertainment genoeg, dat is zeker!

De kleinsten onder ons konden ook genieten van een show van P P Clown, hilariteit verzekerd, of toch voor hen.

Een hapje en een drankje

Van het mooie zomerse weer kan je wel eens dorst krijgen. Van thee en koffie tot een frisse cocktail, een gebrek aan keuze heb je hier zeker en vast niet. Ideaal voor bij je fris drankje is een verse garnaalkroket.

Eten genoeg op Leffingeleuren, want je kan er zowel zoetigheden als verse wafels en gebakjes als heerlijke pasta’s en hamburgers eten. Genieten is hier de boodschap!

Leffingeleuren is een kleinschalig, maar super gezellig festival voor jong en oud. Reden te meer om zondag nog een bezoekje te brengen of Leffingeleuren volgend jaar al in je agenda aan te stippen!

Fotogalerij Leffingeleuren