Gezellig festival in de Damse velden

Uniek festival in de natuur

Wat drie jaar geleden begon als een verjaardagsfeestje is uitgegroeid tot een van de meest unieke festivals in West-Vlaanderen. Campo Solar vindt plaats te midden de Damse velden. Meer dan 300 vrijwilligers, waaronder KSA Moerkerke, staken de handen uit de mouwen om mais- en tarwevelden om te dopen tot een gezellig festivalterrein. Jong en oud, iedereen is welkom op deze derde editie van Campo Solar. Voor het eerst is Campo Solar betalend, maar die prijzen vallen heus mee. Voor één dag betaal je 10 euro, voor een weekendticket slechts 15 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen.

La douce Damme

Campo Solar doet zijn naam alle eer aan. Onze festivalreporter krijgt instant een zomers gevoel wanneer ze het festivalterrein betreedt. Er hangt een intieme, ongedwongen sfeer. De duizenden zonnebloemen en lichtjes op het festivalterrein brengen je in een gelukzalige stemming. De drie verschillende podia namelijk de Main stage, Open air en Schuur voorzien het festival van een zomerse streep muziek. Livebands en DJ's zorgen voor toffe meezingers gevolgd door zwoele beats die het feest compleet maken. Voeg daar dan nog eens tal van zuiderse eetstandjes en ongelofelijk lekkere cocktails aan toe, en onze festivalreporter is volledig verkocht. Campo Solar loopt nog tot en met vandaag.

