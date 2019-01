Frisse start voor 2019 met de Nieuwjaarsduik in Oostende

De beste manier om met een fris hoofd het nieuwe jaar te beginnen? Na een ijskoude duik in de Noordzee ben je helemaal klaar om je goede voornemens na te leven en er een spetterend 2019 van te maken!

Fris, frisser, frist

Traditiegetrouw trokken deze middag duizenden mensen naar het strand van Oostende. Daar vond voor de 31ste keer de Nieuwjaarsduik plaats. Verklede mensen, van jong tot oud, sprongen er ter ere van het nieuwe jaar de koude Noordzee in.

Ik was zelf nog nooit naar de Nieuwjaarsduik gegaan. Als toeschouwer word je meteen meegesleept in de toffe sfeer die er hangt. Iedereen is uitgelaten, gelukkig en staat te springen om de zee in te lopen.

De ijsberen kunnen zich makkelijk voorbereiden op hun duik, want er staat een klok af te tellen tot hét moment. Net zoals we het nieuwe jaar zijn ingegaan, werden ook de laatste 10 seconden voor de duik luidop afgeteld. Daarna is het tijd voor de spurt richting zee.

Een opgewarmd man is er twee waard

Een echte ijsbeer gaat zonder twijfelen meteen kopje onder. Dat is natuurlijk niet zonder gevaar, maar daar is de organisatie goed op voorbereid. Redders en medewerkers van het Rode Kruis staan klaar in geval van nood.

De Nieuwjaarsduik is wel toffer als je het zonder de hulp van redders en de medewerkers van het Rode Kruis kunt overleven. Ook daar heeft de organisatie voor gezorgd: een halfuur voor de duik iser een heuse opwarming gepland. Dansjes, pasjes voor ochtendgymnastiek en de polonaise, hoe gekker hoe beter.

Na de duik is het aangeraden om meteen warme kleren aan te doen en jezelf terug op te warmen. Dit kan op verschillende manieren: met een jenevertje, warm soepje of aan het vuur in de partyzone.

Durf je het zelf niet aan om in het water te gaan? Dan kan je nog altijd van de sfeer genieten door te gaan supporteren voor de ijsberen die het wél aandurven. Ik sta volgend jaar zeker en vast ook klaar om het water in te gaan, nu jij nog!

Galerij Nieuwjaarsduik Oostende