Festival Dranouter blaast 45 kaarsjes uit

Sterke live muziek

Onze festivalreporter was zondag aanwezig op Festival Dranouter. Sinds de allereerste editie van het festival op de speelplaats van de toenmalige jongensschool is er heel wat veranderd. Met artiesten uit Zuid-Afrika, Canada, Finland en Nieuw-Zeeland was Festival Dranouter een groot internationaal feest. Jasper Steverlinck en The Kooks lieten zondag menig harten sneller staan. Girlpower Ibeyi en Eva De Roovere gaven het beste van zichzelf. Er zijn vijf podia, met de verhuis van het festival naar het dorp in 2014 kwam er een unieke concertlocatie bij: de Kerk. Onze festivalreporter genoot van een intiem concert door Jan Verstraeten in de kerk van Dranouter.

Muziekfestival voor alle leeftijden

Met drie generaties samen afzakken naar Festival Dranouter is geen uitzondering. Dit door de combinatie van prachtige muziek, verrassende randanimatie, unieke sfeer, heerlijk eten en het uitgebreide kinderprogramma. De ludieke voorzittersverkiezing van het Feestcomiteit Dikkebusstraat is een straattheaterproductie die doorheen het festival zorgde voor vertier, volks amusement en feestelijke extra's.

Op zondag veranderde de Palace even in het smaakpaleis voor allerlei lekkere en plezante (kinder)activiteiten. In het smaaklabo proefde onze festivalreporter van een dampende mocktail. Het spinnenpaleis serveerde jong en oud de lekkerste suikerspinnen in alle kleurtjes van de regenboog. In de sneukelshop verkreeg je geen suikersnoep maar wel groentesnoepjes. Denk aan tomatenlolly's, blauwebessenbollen en komkommerknikkers.

Duurzaam festivallen

Op het festivalterrein werd urine gerecycleerd in drinkbaar water en er was ook een biostrade, foodtrucks met enkel eten uit de korte keten. Tegen 2024 wil de organisatie een 100% klimaatneutraal festival op poten zetten. Dit wilt het festival bereiken door een significante reductie van de CO2-uitstoot en door het aanplanten van bomen.