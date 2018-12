Feeëriek winter wonderland in Oostende

Gezellige kerstsfeer in het stadscentrum

Het eerste wat me opviel toen ik gisteren door het stadscentrum van Oostende kuierde? Dat waren toch wel de vele lichtjes. Overal werd er kerstversiering opgehangen, wat de stad enorm gezellig maakt. Een heuse lichttunnel overkapt de Adolf Buylstraat, waar je vier keer per dag kan genieten van een spectaculaire lichtshow. Tijdens deze shows flikkeren meer dan 200 000 lichtjes op de tonen van typische kerstmuziek en hedendaagse hits. De shows worden geopend met, hoe kan het ook anders, ‘All I Want For Christmas Is You’ van Mariah Carey.

Net naast de Adolf Buylstraat, op het Wapenplein, kan je het huis van niemand minder dan de kerstman bezoeken. In zijn houten chalet kan je even tot rust komen naast een gezellig (digitaal) haardvuur. De kerstman was er gisteren niet, maar zijn elfjes stonden klaar om kinderen en hun ouders en grootouders met open armen te ontvangen.

Ultiem kerstgevoel in het Leopoldpark

Het Leopoldpark werd voor de eindejaarsperiode omgetoverd in een kerstmarkt. Je kan er smullen van een braadworst, een pasta, een tartiflette, raclette, of een bakje friet. De zoetekauwen onder ons vinden er ook hun gading. Er zijn eetkraampjes met snoep, wafels, chocolade en pannenkoeken. Naast eet- en drankkraampjes zijn er veel chalets waar je spulletjes kan kopen, zoals kerstversiering, een paar warme handschoenen of een typische kersttrui.

Blikvanger op de kerstmarkt is de grote schaatspiste op de vijver. Die staat garant voor plezier voor jong en oud. Op de piste is er een speciaal hoekje waar de allerkleinsten rustig kunnen schaatsen. Ik waagde me ook even op het ijs en ik zag alleen maar lachende gezichten. Na het schaatsen kan je bekomen met een glühwein, een jenevertje of ‘ne warme choco’ in een van de vele kerstbars.

Winter in Oostende zorgt voor het ultieme kerstgevoel, alleen de sneeuw ontbreekt nog.

Fotogalerij