Eet onze festivalreporter als eerste 1,5 kg frieten in een kwartier?

De Mega Julien Challenge, u heeft er misschien al van gehoord. Het concept is simpel: anderhalve kilo frieten eten binnen het kwartier. Veelvraten met een grote honger bijten al drie weken lang de tanden stuk op de uitdaging van Frituur Geronimo in Izegem.

Het ideaal moment om er onze online festivalreporter Nick op los te laten. Slaagt hij erin, of niet?

Nick Vandierendonck is één van de vier online festivalreporters die dit jaar overal op uiteenlopende evenementen in onze provincie neerstrijken. Zo deelde Nick afgelopen weekend op Instagram uitgebreid zijn bevindingen vanop het Bierfestival in Brugge.

Volg onze festivalreporters

De festivalreporters filmen met hun smartphone en delen alles live op onze sociale mediakanalen. Nick Vandierendonck: "Veel mensen schrikken daarvan ter plaatse. Ze vragen dan waar blijf je met de grote camera. Terwijl alles onmiddellijk live gaat en verstuurd wordt. En de smartphone is daar het handigste middel voor."

Onze vier online festivalreporters kan je dit jaar op meer dan 70 evenementen volgen in West-Vlaanderen via onze website en social media.

