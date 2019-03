Eerste tattoobeurs in Kortrijk is groot succes

Dit weekend vindt in Kortrijk voor het eerst een tattoobeurs plaats. In Depart ontvangt de True Love Tattoo Convention 120 artiesten.

True Love Tattoo Convention is een event georganiseerd voor en door tattoo artists. Louis Gürke heeft zijn eigen tattooshop in Kortrijk en staat dus zelf in het vak. Samen met Jeroen Theys kon hij maar liefst 120 artiesten strikken om het beste van zichzelf te geven. Niet alleen Belgische artiesten kwamen op het event af, ook internationale namen toonden interesse.

Meer dan tattoos

Tijdens het event kun je de betere artiesten aan het werk zien en een tattoo of piercing laten zetten. Het duo is heel trots dat naast het hele tattoogebeuren, er ook muziekartiesten en bands zoals Freddy Melculy komen optreden. Buiten stonden er foodtrucks en aan de inkom van Depart was er allerlei tattoo-gerelateerde merchandise voorzien. Het tattoo-event had dus alle troeven om er een hele dag door te brengen.

Door het grote succes staat de volgende editie al vast, die zal plaatsvinden in maart 2020.