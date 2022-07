Een picknick met live muziek van Belgische bodem

Elke woensdagmiddag kan je deze zomer naar het stadspark in Veurne trekken voor Open Kiosk. Een concept waarbij je gratis kan genieten van live muziek terwijl je smult van een leuke picknick of een koud biertje.

Ik trok deze week naar het stadspark van Veurne voor Open Kiosk. In het midden van het park is een prachtige installatie opgetrokken met kleurrijke paraplu's, waar je onder neer kan zakken in één van de strandstoelen, of je picknick deken kan uitslaan. Terwijl je geniet van de zon en de sfeer krijg je echt Belgisch jong muzikaal talent voorgeschoteld. Een concept dat gezelligheid uitstraalt en mij alvast helemaal heeft overtuigd.

De verschillende bezoekers hadden zich verspreid over het domein. Sommigen genoten van een uitgebreide aperitief, anderen genoten van een boek in de zon en zo was er voor elk wat wils. De live muziek werd verzorgd door Belgische jonge artiesten zoals de Oostendse Bwana, de winnaar van de publieksprijs van Humo’s rock rally: Isaac Roux en Metjoeww uit Veurne zelf. Alle artiesten gaven ook aan dat ze heel hard hebben genoten van hun optredens en met plezier nog eens willen komen.

Open Kiosk is een gratis evenement waar jong en oud verwelkomt wordt door de vriendelijke medewerkers. Gekoelde dranken, maar ook koffie worden voorzien door Oxfam en kunnen voor een schappelijke prijs gekocht worden. De Veurenaars zijn trots op hun stad en dat merk je in hun openheid en bereidheid om met iedereen een praatje te slaan.

Praktisch

Open Kiosk gaat nog de hele zomer door, elke woensdagnamiddag van 12u tot 15u15. Op 20 juli is er een eenmalige avondeditie. Daarnaast zijn er ook verschillende andere evenementen in het stadspark. Zondag 17 juli bijvoorbeeld kan je tijdens kiosk matinee genieten van een aperitief met wederom live muziek.

Alle informatie over Open Kiosk en andere evenementen in het stadspark van Veurne kan je vinden op www.visitveurne.be