Een fantastische eerste editie van het Summer Kick-Off Kidsfestival

Gisterennamiddag stond Middelkerke volledig in het teken van kinderen. De eerste editie van het Summer Kick-Off Kidsfestival lokte heel wat volk naar het Normandpark. Onze festivalreporter was er ook bij!

In het Normandpark in Middelkerke liepen gisterennamiddag heel veel lachende en spelende kinderen. Vergezeld door ouders en grootouders genoten ze van muziek, animatie en een lekker hapje en drankje.

Meezingen met hits van vroeger en nu

De line-up van het Summer Kick-Off Kidsfestival viel erg in de smaak bij het jonge publiek. Kabouter Plop, #LikeMe en de KetnetBand zorgden ervoor dat de kinderen een fantastische namiddag hadden. Tussen de verschillende optredens zorgde de Kids Disco ervoor dat iedereen kon blijven dansen en zingen.

Kabouter Plop opende het festival, en dat vond hij zelf fantastisch. Hij zorgde voor interactie met het publiek en zong vele liedjes, waaronder de bekende ‘Plopdans’. Achteraf zei hij dat de ‘ploppertjes’ enthousiast hadden meegedanst en meegezongen. Hij was fan van de locatie en hij deed zijn plopmuts af voor de organisatie.

Na Kabouter Plop stond #LikeMe op het programma. De cast van de populaire muzikale Ketnetserie gaf een spetterend optreden. Net zoals in de serie zong de cast een combinatie van eigen nummers en Nederlandstalige klassiekers. Hits zoals ‘Porselein’, ‘Ik Wil Je’ en ‘Allemaal’ werden luidkeels meegezongen door kinderen én volwassenen. Ouders en grootouders vonden het leuk om te kunnen meezingen met hits uit ‘hun tijd’. De avond werd afgesloten door de KetnetBand, en die maakte er een spetterend feestje van. De band bracht nummers uit de vele Ketnetseries en bekende liedjes zoals ‘Leef’ van André Hazes Jr.

Salto’s op de springkastelen

Kinderen die even niet wouden dansen en zingen, konden terecht op de vele springkastelen in het park. Naast de klassieke springkastelen, waren er ook activiteiten waar de kinderen verschillende spelletjes konden spelen. Wie dorst en honger had gekregen van al dat ravotten en zingen, kon genieten van een ijsje, een stukje pizza en een fris drankje.

Fotogalerij