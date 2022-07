Een dag vol plezier in Bellewaerde

Bellewaerde is sinds 1954 uitgegroeid tot een pretpark waar jong en oud kan genieten van rollercoasters, exotische dieren en indrukwekkende shows. Ik trok op vrijdag 15 juli naar het park dicht bij Ieper om het zelf te gaan beleven. Het weer was goed en het park was gezellig gevuld, alles wat je nodig hebt voor een prachtige vakantiedag.

Waar Bellewaerde zich mee onderscheidt van andere pretparken, is toch wel de combinatie van pretpark en zoo. Na een ritje op de rollercoaster Boomerang, kan je toevallig passeren aan de giraffen of kan je tussen de ringstaart maki’s gaan wandelen. Er zijn zelf enkele attracties zoals Jungle Mission en de Bengal Express die beiden combineren. Installeer je comfortabel in een jungle bootje en vaar langs flamingo's, mara's, papegaaien, capibara's en rode neusberen. Of rij met een treintje door het leeuw en tijger verblijf. Nog nooit zal je je zo dicht bij de dieren hebben gevoeld.

Ook voor de waaghalzen is er een hele reeks aan activiteiten. Zo heb je het Dawson Duel: een alpine coaster waarmee je tegen elkaar naar beneden racet van 25 meter hoogte, of de Wakala, een rollercoaster waar je kriebels in de buik van krijgt. Op warme dagen, waar verfrissing broodnodig is, kan je in Bellewaerde park terecht voor verschillende waterattracties zoals de Bengal Rapid River, de River Splash en de Niagara, maar kan je ook kiezen om de dag door te brengen in Bellewaerde aquapark.

Ben je meer voor de rust? Of zijn de kindjes nog te klein? Dat is ook geen probleem, want Bellewaerde voorziet een groot aantal kidsproof attracties en speelpleinen, zodat zowel jij als de kinderen kunnen genieten van een mooie dag in Bellewaerde park.

Bellewaerde deze zomer

Je kan vanaf nu ook genieten van een nieuwe show, in het amfitheater in het park. De stunt en dive show Bengali vertelt het verhaal van een slechte magiër die iedereen vervloekt en enkele helden die door het overwinnen van de elementen de vloek kunnen opgeven. De shows is op z’n minst gezegd zeer indrukwekkend en is daarom dus zeker de moeite waard om te gaan bekijken.

Deze zomer is Bellewaerde op maandag, woensdag, vrijdag en zondag open van 10-19u, op dinsdag en donderdag kan je nog een uurtje langer in het park doorbrengen. Op zaterdag is het park open tot 22u en kan je op het einde van de dag genieten van een vuurshow.

Tickets en informatie om net zo een leuke dag als mij te hebben kan je vinden op: www.bellewaerde.be