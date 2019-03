Duizenden mensen ruimen strand op

De eerste lentezondag van het jaar en die stond traditiegetrouw in teken van de Eneco Clean Beach Cup. Voor deze tiende editie was De Haan de centrale locatie.

Actueler kan een thema niet zijn. De afgelopen weken wandelden heel veel mensen mee in de verschillende klimaatmarsen, maar gisteren staken jong en oud de handen effectief uit de mouwen. Zo zakte Kyra Gantois, mede drijvende kracht achter de marsen, af naar De Haan. Ook Europees Commissaris Marianne Thyssen raapte vuilnis op en ze nam in haar zog maar liefst 1120 medewerkers mee.

Wrang gevoel

Het weer zat gelukkig mee voor organisator Sven Fransen. Onder een stralende zon trokken meer dan 7000 mensen het strand op met vuilzak en een Clean Beach Cup-hesje. Toch heerst er bij hem eerder een wrang gevoel. 'Eigenlijk is het jammer dat we zoiets moeten blijven organiseren. Zo blijkt dat we echt veel werk blijven hebben. Ik ben bijna zeker dat er een elfde editie ook komt.'

Het thema beroert iedereen. Zo had je het duo Max en Ruben. De twee jongens hopen dat de rest van hun klasje ook milieubewuster wordt. 'Ik vind het echt niet leuk dat er veel vissen sterven door het plastic', zegt Max. Het gezin-Borgenon kwam samen vuilnis rapen. Bekijk zeker hun mening op onze Instagrampagina!

Wie van al dat zwoegen iets fris nodig had, kon terecht in de bar op het strand. Het verzamelpunt stond dit jaar opgesteld aan beachclub De Windhaan. Daarnaast vond je ook verschillende standjes over het klimaat en plastic in de zee ter informatie.

Een geslaagde editie, en eigenlijk op naar géén elfde volgend jaar. 'Meer nog dan een proper strand, moeten we de hele planeet proper houden', aldus organisator Sven.