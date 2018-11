Deense organisatoren WK veldrijden op bezoek in Koksijde

De Militaire Basis in Koksijde was opnieuw het decor voor de Wereldbekermanche cyclocross. Alle toppers mochten voor het eerst dit seizoen proeven van het West-Vlaamse zand, waar ook een Deense WK-delegatie te gast was. We trokken voor één keer onze botten aan en volgden alles op de voet.

“Eindelijk!”, dachten vele renners én supporters vooraf. De eerste echte regendruppels kwamen uit de lucht gevallen de afgelopen dagen. Hopelijk zorgde dat ervoor dat het parcours lastiger werd en er eindelijk door de modder kon geploeterd worden. Ze kwamen jammer genoeg bedrogen uit. De natte plekken waren al grotendeels opgedroogd en het was opnieuw bikkelen op een droge omloop.

Kapotte stemmen

De Denen keken rond met grote ogen. Hier bij ons, de bakermat van het veldrijden, genieten ze van het geschreeuw door de supporters. Zowel jong als oud staat hier wekelijks te springen voor veldrithelden zoals Van Aert en Van der Poel. Het feest tijdens en na de cross willen ze daar in Denemarken maar wat graag meemaken, ook met een feesttent waar de klamme handen en bevroren tenen terug opgewarmd kunnen worden. Het hoort er allemaal bij. Al was het in Koksijde wel erg koud.

Niet dat het iets afdeed aan het enthousiasme bij de supporters. De cyclocross staat al decennia bekend als dé Vlaamse sport waar plezier minstens even belangrijk is als de sport zelf. Ook in Koksijde weten ze al langer dan vandaag hoe ze de sfeer er moeten inhouden. Met hamburgers, braadworsten en bier is de link met de typische West-Vlaamse folklore niet ver te zoeken. De koers eindigde dan misschien wel rond 16 uur. Het feestje moest toen nog op gang getrapt worden.

En de winnaar was zoals vaker Mathieu Van der Poel. De Nederlander stormde na nog geen halve ronde weg van de rest. Niemand die hem kon volgen door de diepe zandkloven van Koksijde.