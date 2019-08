Dansen in een feeërieke sfeer op Cirque Magique

Het landelijke Ledegem is dit weekend het walhalla voor de liefhebbers van elektronische muziek. Onze festivalreporter was er gisteren ook bij.

Sterke line-up

Cirque Magique blaast dit jaar vijf kaarsjes uit. Al vijf jaar op rij slaagt de organisatie erin om grote namen uit de elektronische muziekwereld naar Zuid-West-Vlaanderen te lokken. Dit jaar prijken er maar liefst 57 namen op de affiche, waaronder Dr. Lektroluv, Monika Kruse, Nico Morano en Booka Shade. Festivalgangers kunnen er genieten van het beste uit de techno-, house-, en retrowereld.

Op Cirque Magique zijn er vier podia: de Centropolis, de Circodrome, de Mirador en, jawel, de toilet stage. Ooit al eens een vet feestje willen bouwen tussen toiletcabines op een festival? Het kan op Cirque Magique!

Feesten in een sprookjeswereld

Cirque Magique is veel meer dan muziek alleen. Je wordt er volledig ondergedompeld in een feeërieke sfeer. De aankleding van de podia zorgt voor ‘magique’ en de vele acrobaten geven je het gevoel dat je in een andere wereld binnenstapt. Er zijn koorddansers, steltenlopers en dansers verkleed als magische wezens.

Originele foodtrucks en kraampjes

Wie op Cirque Magique een hapje wil eten, kan nogal last hebben van keuzestress. Tussen de verschillende podia staan er namelijk heel veel foodtrucks. Feestvierders kunnen er hun maag vullen met onder andere pannenkoeken, pizza, falafels, frietjes, pasta, hamburgers, frozen yoghurt, ijs en Libanese lekkernijen.

Naast foodtrucks zijn er vele leuke kraampjes waar je merch van Cirque Magique, juwelen en vintage kledij kan kopen. Festivalgangers die door al het dansen last hebben van stramme spieren, kunnen ontspannen tijdens een massage. Als je er zelf ook wat ‘magisch’ wil uitzien, kan je make-upartiesten hun gang laten gaan met schmink en glitter.

Fotogalerij