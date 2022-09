Culinair genieten in het groene hart van Brugge

Dit weekend kan je in Brugge terecht voor een culinaire beleving gecreëerd door verschillende Brugse topchefs. Kookeet verzamelt meer dan dertig topchefs en hotelscholen in het Grootseminarie in Brugge om het hele weekend lang gastronomische gerechten op tafel te toveren.

Terug naar de basis

Via vijf culinaire belevingen, kan je op Kookeet genieten van de makelij van topchefs en verschillende hotelscholen. De verdeling in verschillende belevingen zorgt voor interessante variaties in de gerechten die je hier kan bestellen. In de eerste beleving: Rond Het Vuur, gaan de chefs aan de slag met verschillende technieken waarbij vuur essentieel is. Zo kan je genieten van gepofte oesters door Kristof Deprez van De Mangerie of de gelakte Aubergine van Filip Claeys van De Jonkman. Ikzelf (als vegetariër) koos voor dat laatste en was zeer verrast door de heerlijke smaakcombinatie en de kwaliteit van de ingrediënten. Alles wat je op Kookeet in je mond steekt proeft vers en met liefde gemaakt.

De tweede beleving werd omgedoopt tot Op Drie Wijzen. Hier gaan telkens drie chefs aan de slag met hetzelfde ingrediënt en schotelen hun eigen interpretatie van vis, tomaat, varken of appel, voor. De perfecte plek dus om elk een ander gerecht te bestellen en bij elkaar te proeven. De laatste beleving waar je de hele dag door van culinaire gerechten kan genieten, is bij Uit Het Vuistje, een gastronomische draai aan streetfood. Hier kan je genieten van bijvoorbeeld zalmkroketjes of Korean fried bunny. Op de website van Kookeet kan je het volledige menu vinden, want de gerechten die ik hier aanhaal zijn nog geen vierde van wat er te vinden is.

Als kers op de taart kan je ook op verschillende momenten genieten van een kookdemonstratie in het kooktheater. Hier gaan verschillende chefs aan de slag in een open keuken en krijgen enkele leden uit het publiek de kans om aan te schuiven aan tafel en de gecreëerde gerechten te proeven.

Met deze editie wil Kookeet terugkeren naar de basis van het culinair genieten. De chefs gaan samen aan de slag om beter en inventiever om te gaan met simpele lokale ingrediënten. Ik sprak met enkele vaste waarden, maar ook chefs die voor de eerste keer hun gerechten deelden. Allen zijn ze het over eens: het unieke concept van Kookeet, zorgt voor een uitdaging die hun liefde voor het koken enkel maar vergroot.

De ultieme beleving?

Als je meer opzoek bent naar de ultieme Kookeet beleving, kan je tickets kopen voor Op Zijn Best, het Vip arrangement van Kookeet. Hier kan je in een gezellige verwarmde tent genieten van een vier gangen diner met aangepaste wijn. Een unieke ervaring waar je enkel nog maandagmiddag tickets voor kan kopen.

Praktisch

Kookeet gaat nog door tot en met maandag 26/09 in het Grootseminarie in Brugge. Voor vandaag (zondag 25/09) kan je nog tickets kopen aan de deur.

Maak ook zeker gebruik van de shuttlebus die doorlopend rijdt tussen Kookeet en het station, zodat je geen gebruik moet maken van de auto.