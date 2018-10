Cruise op de Douro: het reisverslag

Dinsdag 23 oktober: Brussel/Porto

En toen was het 23 oktober… We hebben er een tijdje naar uitgekeken! Onze dag start alvast vroeg. Vanuit Roeselare en Brugge vertrekken onze bussen rond zes uur ’s morgens richting luchthaven. Na een heerlijke ‘nog even zachtjes indommelen op de bus’-tocht, en een ontbijtje op de luchthaven, vliegen we met zo’n 130 kijkers richting Porto. Daar ligt ons schip langs de portohuizenboulevard ‘Vila Nova de Gaia’, in het hart van Porto dus, met zicht op het oude stadsgedeelte. 24 graden vandaag. Dat betekent zalig lunchen langs het water in één van de vele visrestaurants, de stad verkennen met oog voor de bijzondere bruggen, de azulejos en de 'Gouden kerken'.

Vanavond schepen we in en morgenochtend varen we door die schitterende Dourovallei...