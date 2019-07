Chill vibes op de Streetmart in Westende

Kuieren tussen de kraampjes en retro Volkswagenbusjes

Het eerste wat er me opviel toen ik gisteren aankwam op de Streetmart? De Volkswagenmeeting! Langs het strand staan er maar liefst meer dan 150 felgekleurde retrobusjes geparkeerd. De eigenaars hadden gisteren hun skateboards en surfplanken tegen hun busjes gezet en genoten in een strandstoel van het zonnetje.

Naast de Volkswagenmeeting is er een Ibizamarkt, waar je gezellig kan snuisteren tussen de kraampjes. Door de aankleding met hout, slingers en lichte kleuren straalt de markt een echte Ibiza vibe uit. Je kan er kledij, zelfgemaakte juwelen, en dromenvangers kopen. Je kan er trouwens ook zelf dromenvangers maken tijdens een creatieve workshop.

Tussen de vele kraampjes staat het kraampje van Eva Mouton. De illustratrice versierde voor het evenement kleine houten huisjes op de zeedijk en de affiche van Streetmart werd door haar gemaakt. Ook lokale kunstenaars krijgen op Streetmart de kans om hun creaties te tonen. Ze demonstreren er hun graffitikunsten op strandcabines en de op de grond. Ik zag gisteren veel kinderen die de creaties aan het inkleuren waren met stoepkrijt. Ze konden zich ook uitleven op springkastelen of in een Volkswagenbusje op kindermaat stappen.

Extreme sports, foodtrucks en live muziek

Wie fan is van wat actie kan op de zeedijk genieten van de shows van ‘Get Insane’. Deze groep van BMX’ers en freerunners schopte het vorig jaar tot in de finale van ‘Belgium’s Got Talent’. Tijdens hun shows tonen ze welke spectaculaire tricks ze in hun mars hebben.

Honger gekregen? Dan kan je terecht bij aantal foodtrucks met frietjes, ijsjes, artisanale Belgische kroketjes en Italiaans streetfood. Net naast de zeedijk kan je met de voetjes in het zand genieten van een cocktail en surfrockmuziek van Seagulls, Ocean Tribe en The Koalaz.

Fotogalerij