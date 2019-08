Caraïbisch muziekfestival in Zeebrugge

Exotische line-up

Bomboclat Festival neemt twee dagen lang het grootste strand van het land over: het strand van Zeebrugge. Festivalgangers genieten van Dancehall, Afrobeats en andere hedendaagse Afrikaanse en Caribische muziek. In de line-up staan internationaal geprezen artiesten van overal ter wereld, waarmee Bomboclat Festival de tropische vibes naar het noorden van Europa transporteert. Onze festivalreporter liet zich meevoeren op de zuiderse ritmes bij ondergaande zon van onder meer Afro B, Serani en Black Mamba. Vandaag staan er grote namen als Busy Signal en YXNG Bane op de planning. Girlpower van Spice en Tanya Stephens ontbreekt niet. Ook lokaal talent uit de Reggae/Dancehall en Afrobeat-scene krijgt podiumkansen. Team DAMP is een explosief trio uit Brugge met twee deejays en een pittige MC. Hun muziek is uiterst dansbare dancehall met Caribische invloeden.

Tropisch familiefestival

In tegenstelling tot vorige edities waar het niet echt meeviel qua weer zal dit weekend het ruimschoots goed maken. De felle namiddagzon en relaxte sfeer maakt er een topeditie van. Met de voetjes in het zand kan je op Bomboclat Festival genieten van wereldse keuken en zomerse cocktails. Voor gezinnen met kinderen is er een prachtige speelzone voorzien die onder toezicht van professionele animatoren een veilige en interactieve pleziertuin wordt. Van springkasteel tot strandkasteel, kinderen amuseren zich rot.

Culture Crossing

Bomboclat Festival is een gemoedelijk en warm festival met een heel gevarieerd publiek. Festivalgangers van over heel de wereld genieten van zomerse temperaturen en zwoele beats op het strand van Zeebrugge. Er is meer dan muziek alleen. Bomboclat Festival organiseert in samenwerking met CHASE.BE interessante lezingen over representatie.

