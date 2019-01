Brugse Burg decor voor Wintervonken

Wie dacht dat ‘terrasjes doen’ iets voor in de zomer is, bezocht nog nooit Wintervonken in Brugge. Op een sfeerrijke Burg kon je genieten van een warme choco en verschillende animaties. Festivalreporter Nick liet zich gisteren ook verrassen.

Het idee klinkt misschien vreemd in de oren “een terras doen in het midden van de winter”. Toch blijkt al jaren dat Wintervonken een succes is. Zeker voor de plaatselijke Bruggeling. De Vuurmeesters liepen rond voor de animatie en op het stadhuis kon je een voorstelling van The Human Brush meemaken. De “ooh’s” en “aah’s” bleven niet achterwege.

Sommige bezoekers vonden het toch iets minder spectaculair dan de voorbije jaren. De projectie was dan misschien wel feeëriek en verrassend, het ‘totaalplaatje’ kon een deel van het publiek niet echt opwarmen.

Complimentjes voor iedereen

Na de voorstelling was het dicht bij elkaar kruipen rond een vuurkorf. Natuurlijk kan een warme choco of een verse koffie dan niet ontbreken. De ijsberen konden natuurlijk ook een pintje krijgen. De Complimentenman liep rond om de mensen nog extra te verwarmen. Ik vraag me oprecht af waar hij ze (de complimentjes) bleef halen. Hij ging alvast met plezier ook mee op de foto.

De gezellige avond werd afgesloten door een liveband. Sommige mensen vonden nog de moed om hun koude benen nog even te strekken en mee te dansen op de beats van de band. Zo eindigde een mooie eerste avond van Wintervonken. Vanavond kun je alles nog een tweede keer bewonderen, dus wie nog geen plannen heeft: het is de moeite waard!

Fotogalerij