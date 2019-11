Annie, the musical blaast je omver in Kursaal Oostende

De 11-jarige Annie woont samen met een aantal andere weeskindjes bij de kattige mevrouw Hannigan. Kattig is het perfecte woord om haar te omschrijven, maar toch weet ze het publiek rond haar vinger te winden met haar hilarische manier van leven. Geluk kan bij Annie niet op wanneer ze uitgenodigd wordt om Kerst te vieren bij de multimiljonair Wabucks.

It's a hard knock life!

Optreden in een musical is zonder twijfel een heuse opdracht, zeker op zo'n jonge leeftijd, maar toch weten alle kinderen hun rollen perfect in te vullen. Zo'n hard knock life ziet het er dan toch niet uit...

Naast een schitterende kindercast staan ook heel wat volwassen op de planken die weten waar ze mee bezig zijn. Een voor een pure artiesten, petje af!

Ook het decor zat goed in elkaar. De wissels gingen snel, er werd veel aan de verbeelding over gelaten en het had een kinderlijke sfeer, wat zeker past in de musical.

De nieuwe versie was duidelijk geen kopie van een vorige editie van Annie the Musical. De groep heeft het verhaal echt helemaal naar hun hand gezet, en dat maakt deze versie uiterst speciaal.

Tomorrow, tomorrow

Annie is een verhaal vol optimisme en onwaarschijnlijk geluk, maar toch weten ze ook ernstige zaken van de dag van vandaag aan te kaarten. Economische crisis, oplichters en gelijkheid tussen man en vrouw komen aan bod. De president van deze musical wordt voor het eerst vertolkt door een vrouw.

Annie, the Musical is een prachtige feel good musical die je zeker en vast moet gezien hebben. En onthoud vooral: binnenkort wordt alles beter, zolang je het hoofd hooghoudt. Zeg dat Annie het gezegd heeft!

Fotogalerij Annie the Musical