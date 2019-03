Ambiance op carnaval in Heist

Deze namiddag was het een en al ambiance in het centrum van Heist. Carnaval werd er gevierd met een heuse stoet. Onze festivalreporter waagde zich tussen de carnavalsgekte.

Drukte en ambiance in de centrumstraten

Toen ik iets na de middag aankwam in Heist zag ik hier en daar wat verklede mensen, maar voor de rest was het erg rustig in het centrum. Daar kwam een tiental minuutjes voor de start van de stoet verandering in. Het volk stroomde toe en typische carnavalsmuziek klonk uit de speakers van de praalwagens. Net voor de start praatte ik met enkele deelnemers die stonden te popelen om aan de stoet te beginnen en een goed feestje te bouwen.

Creatieve kostuums en praalwagens

Een carnavalstoet is natuurlijk geen carnavalstoet zonder kostuums en praalwagens. Ik zag kabouters, tovenaars, brandweermannen, ridders en rendieren. De vele praalwagens waren de eyecatchers van de stoet. Deelnemers stonden te dansen en te springen op en rond wagens met verschillende thema’s. Er waren wagens met bewegende draken, met vliegende heksen en zelfs met een gigantische wipplank. De confetti vloog in het rond en deelnemers verkleed als Dagobert Duck smeten geldbriefjes in de lucht.

Heist carnaval: een aanrader voor iedereen die houdt van ambiance en plezier!

Fotogalerij