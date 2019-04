Ambiance à volonté op Parsidance

Rumbeke stond dit weekend op stelten want het jaarlijks ééndagsfestival, Parsidance, was terug van de partij. Het festival dat georganiseerd wordt door de scouts van Rumbeke heeft er met het prachtige weer terug een geslaagde én uitverkochte editie achter de rug.

Voor elk wat wils

De deuren gingen om 11 uur open, ideaal dus voor de vroege vogels die niet konden wachten om eraan te beginnen. De hele dag en avond kon het publiek genieten van verschillende DJ-sets.

Met vier stages was er voor elk wat wils. Er was de Hangar (de mainstage), de Bunker, de Shelter en Dixieland. Die laatste was een absolute topper want zelfs wie naar het toilet moest, kon genieten van een DJ-set. Toilet entertainment op z’n best.

Het publiek werd verwend met een paar toppers op de affiche. Onder andere Average Rob zorgde samen met Omdat Het Kan Soundsystem voor een sfeervolle set. Average Rob noemde het festival kuttechaud, vertaald naar het West-Vlaams, beiregoed. Van mij mag hij alvast volgend jaar terugkomen.

Ook andere dj’s zoals DJ Yolotanker en Alpha Party zorgden voor heel wat ambiance en meezingers. Het publiek kon zelfs niet ontsnappen aan een set met een elektrische viool, gebracht door Violinvasion.

Van muurkroket tot frietjes

Wie aan een festival denkt, denkt ongetwijfeld ook aan eten. Catering Verkindere stond ook dit jaar op het festivalterrein met frietjes en hamburgers om grote of kleine hongertjes te stillen. Nieuw dit jaar was de Kroket Loket waar je een kroket uit de muur kan halen om zo lange wachtrijen te vermijden.

Parsidance 2019 mag alweer spreken van een meer dan geslaagde editie. Met het prachtige weer en de toffe sfeer is het festivalseizoen duidelijk goed van start gegaan. Ik kan al niet wachten tot het volgende festival!

Fotogalerij