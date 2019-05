Verkiezingen 2019

Kathleen Verhelst, verkozen als nummer twee op de Kamerlijst van Open Vld in West-Vlaanderen, vindt het doorbreken van het cordon sanitaire "geen onoverkomelijke zaak". Dat zegt ze aan Belga.



Open Vld niet afgestraft

Verhelst is niet helemaal verrast over de score van Vlaams Belang. "Ik heb verschillende mensen gesproken die me zeiden dat er te weinig verandert met het huidige beleid en dat ze het moe zijn. Het migratietopic ligt zeer zwaar bij de mensen. We moeten duidelijker zijn in ons programma. We mogen de kiezer niet onderschatten. Een cordon sanitaire doorbreken, lijkt me geen onoverkomelijke zaak. Al moeten mensen wel beseffen dat eens een partij in de regering zit, bepaalde punten een pak gematigder worden. Dat is bij N-VA ook gebeurd en dat heeft hen stemmen gekost."

Verhelst vindt niet dat Open Vld echt afgestraft is door de kiezer. "Iedereen zegt na de verkiezingen dat hij niet verloren heeft. Maar ik vind dat we als partij goed stand gehouden hebben. Als we stemmen verloren hebben, lag dat aan de daadkracht rond het migratiebeleid. Dat was het grootste pijnpunt, zeker als ze daar een regering over laten vallen."