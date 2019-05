In de eindronde van derde amateur heeft Zwevezele met 3-0 gewonnen van Sint-Lenaarts.

Omdat de eigen velden al zijn ingezaaid, is Zwevezele voor deze eindrondewedstrijd uitgeweken naar het Velodroomstadion van Torhout. De wedstrijd breekt pas los in de tweede helft. Omari, Dildick en Yagan zorgden voor een 3-0 eindstand. De enige klip tussen Zwevezele en tweede amateurklasse is nu Lyra Lierse Berlaar. Die wedstrijd wordt volgende zondag afgewerkt.