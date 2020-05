De coronacrisis maakt ook een definitief kruis over de carrière van zwemmer Emmanuel Vanluchene.

Die had na een sabbatperiode de zwembroek weer aangetrokken, maar zijn comeback is van korte duur. De Oostrozebekenaar had gehoopt om nog eens met de estafetteploeg naar de Olympische Spelen te kunnen trekken, maar door het uitstellen van Tokyo 2020 verandert hij het geweer van schouder. Vanluchene mikt nu op een loopbaan als zwemtrainer.