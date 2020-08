Zware val voor Lampaert

Yves Lampaert mag waarschijnlijk een kruis maken over Milaan-San Remo na een zware val in Milaan-Turijn.

Op een tiental kilometer van de streep, in volle voorbereiding op de sprint, knalde een deel van het peloton op een vluchtheuvel. Een van de ergste slachtoffers was Yves Lampaert, die meteen naar de schouder greep. In eerste instantie lijkt dat op een sleutelbeenbreuk, maar verder nieuws zal nog volgen na een medisch onderzoek.

Lampaert zat nog in de selectie van Deceuninck-Quick.Step voor Milaan-San Remo van zaterdag. De ploegleiding moest nog één renner uit die selectie, want door corona mogen er slechts zes in plaats van zeven renners starten in La Primavera.

De overwinning in Milaan-Turijn was voor Arnaud Demare, die het in de groepssprint haalde voor Caleb Ewan, Wout Van Aert en Peter Sagan. Pieter Vanspeybrouck was achttiende.