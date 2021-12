Zussen Massey tellen ION Waregem uit

In de Top Division Women ontvingen de Waregemse dames gisterenavond Kangoeroes Basket Willebroek, de tweede in de stand met slechts één verloren wedstrijd. Het jonge Waregem won tot nu toe twee keer en staat negende.

De hoogste klasse van het damesbasket is de enige reeks in het basket die verder blijft draaien. De ploegen moeten het wel zonder supporters stellen. ION Waregem en Kangoeroes Willebroek keken elkaar dan ook in een nagenoeg lege zaal in de ogen. Het jonge Waregem maakte op papier weinig kans tegen Willebroek, een stevige ploeg met titelambities. Dat bewezen vooral de zussen Billie en Becky Massey uit Bredene. Zij stuwden hun ploeg naar een makkelijke 42-85 overwinning.

Volgende week wil en moet Waregem, in eigen huis, voor winst gaan tegen het net iets hoger geklasseerde Lummen.