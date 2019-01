Zulte Waregem wint levensbelangrijke wedstrijd op Lokeren

In de 35e minuut scoorde scherpschutter Hamdi Harbaoui de 0-1, die na lang overleg met de VAR werd goedgekeurd. Twee minuten later gaf het scorebord al 0-2 aan, met Nill De Pauw haalde opnieuw een ex-speler van Lokeren de trekker over. Een volledig vrijstaande Harbaoui mocht in de 73e minuut zijn tweede van de avond tegen de touwen trappen, hij bezegelde zo het lot van Lokeren. De thuisploeg gaf op geen enkel moment de indruk zich nog te kunnen terugknokken in de wedstrijd.

Zulte Waregem springt zo naar de dertiende plaats in de stand en laat voorlopig nog KV Oostende, Waasland-Beveren en Lokeren achter zich.