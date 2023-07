Zulte Waregem vindt nieuwe doelman in Nederland

Van der Gouw zal, met Louis Bostyn, moeten strijden voor de plek onder de lat na het vertrek van Sammy Bossut. Ennio van der Gouw is de zoon van voormalig Manchester United-doelman Raimond van der Gouw. Het voorbije seizoen was hij goed voor 37 basisplaatsen en zes clean sheets bij VVV, dat strandde in de halve finale van de Promotion Play-Offs in de Nederlandse tweede klasse.

"Ik ben heel erg blij om hier te zijn en trots om voor deze mooie club te gaan spelen", zei Van der Gouw enthousiast op de clubwebsite. "Essevee is een prachtige club voor de volgende stap in mijn carrière. Ik kan niet wachten om te beginnen en alles te geven voor de supporters en club."

Van der Gouw is de eerste zomertransfer voor Zulte Waregem, dat vorig seizoen als zeventiende en voorlaatste degradeerde uit de Jupiler Pro League. De huurovereenkomst met Ruud Vormer werd ook al omgezet in een definitief contract.