Zulte Waregem vijfde na 1-2 zege in Kortrijk

Op de 28e speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling is Zulte Waregem zaterdagavond met 1-2 gaan winnen op het veld van Kortrijk. Bij de rust was het 1-1 gelijk.

Ante Palaversa opende in de 20e minuut de score voor de thuisploeg, maar Kortrijk kon maar twee minuten van de voorsprong genieten. Bruno mocht de gelijkmaker vanop de penaltystip in doel trappen, nadat Timothy Derijck een fout op hem gemaakt had. Het leverde Bruno zijn zeventiende doelpunt van het seizoen op. Daarmee staat hij na Paul Onuachu (Genk/24 goals) en Thomas Henry (Oud-Heverlee Leuven/19) op de derde plaats in de topschuttersstand. Tomas Chory besliste de derby in de 65e minuut, op assist van Jean-Luc Dompé.

In de stand wipt Zulte Waregem met 43 punten naar de vijfde plaats, op twintig punten van leider Club Brugge, maar op slechts drie punten van de top vier. Kortrijk is met 36 punten dertiende.