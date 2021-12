Zulte Waregem verliest thuis van leider Union

Door de overwinning loopt de competitieleider voorlopig zeven punten uit op eerste achtervolger Club Brugge. Zulte Waregem geraakt maar niet uit het sukkelstraatje. Essevee blijft voorlaatste.

Union nam de partij aan de Gaverbeek van meet af aan in handen. Na een misser van Undav was het Vanzeir die de ban brak. De Limburger stootte na negentien minuten eerst nog op Bossut, maar was de Zulte Waregem-doelman bij zijn tweede poging te slim af. Voor Vanzeir was het zijn elfde goal van het seizoen. De competitieleider was baas en zes minuten voor rust was het opnieuw raak. Burgess kopte raak, 0-2.

Ook na de pauze behield Union de controle. In het tweede deel van de tweede helft kwam Zulte Waregem toch nog opzetten. Spitsen Gano en Vossen kwamen dichtbij de aansluitingstreffer, maar Moris stond goed te keepen voor Union. De tweede helft bleek een maat voor niets. Het bleef 0-2.

Voor Union is het de veertiende overwinning, na negentien speeldagen.