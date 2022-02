Zulte Waregem verliest opnieuw

Op de 27e speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling is RSC Anderlecht met 1-2 gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Het wipt daardoor over Club Brugge naar de derde plaats in de stand.

In een sterke eerste helft bezorgden Christian Kouamé en Lior Refaelov Anderlecht een comfortabele 0-2 voorsprong. Na de rust deed paars-wit het heel wat minder goed en kon Zinho Gano Zulte Waregem terug in de wedstrijd brengen. Zulte Waregem kon enkel dreigen in het slotkwartier, maar dat was te laat.

Met 48 punten volgt Anderlecht in de stand op twaalf punten van Union Sint-Gillis en vijf van Antwerp. Club Brugge, met eveneens 48 punten maar een slechter doelsaldo vierde, krijgt zondagavond tegen Charleroi de kans om de derde plaats opnieuw in te palmen. Zulte Waregem is met 26 punten zestiende. Het laat alleen Seraing (23 ptn) en Beerschot (13) achter zich.