Zulte-Waregem verliest met 1-3 tegen AA Gent

De wedstrijd was nog maar pas op gang getrapt toen Vadis Odjidja-Ofoe al in de korte hoek raak trof voor de Buffalo's. De vreugde voor de bezoekers was echter van korte duur, een minuut later was de stand weer in evenwicht na een mooie treffer van Theo Bongonda, van op de rand van de zestien (1-1).

In een spetterend openingskwartier werd de 2-1 van Hamdi Harbaoui voor Zulte Waregem nog afgekeurd voor buitenspel, vlak na de pauze waren het de Gentenaars die een doelpunt afgekeurd zagen. Huurling Alexander Sörloth dacht zijn derde competitietreffer voor de Oost-Vlamingen te scoren, maar na een ingreep van de VAR werd het afgekeurd voor buitenspel.

De tweede Gentse treffer hing echter in de lucht aan de Gaverbeek en op het uur was het dan toch raak voor de bezoekers. Net als in de heenronde vorig jaar in de zomer kwam de treffer op naam van de Canadees Jonathan David (1-2). Diep in de toegevoegde tijd mocht Sörloth op aangeven van Brecht Dejaegere dan toch vieren en zo zette de Noor de 1-3 eindstand op het scorebord.

Door de nederlaag van STVV van zaterdagavond op het veld van landskampioen Club Brugge hebben de Gentenaars plots weer hun lot in eigen handen in de strijd om de laatste tickets voor play-off I. Met 44 punten wippen ze bovendien over Anderlecht (42) naar de zesde plaats, op twee punten van Sint-Truiden. Anderlecht gaat zondag in de vooravond op bezoek bij Lokeren, dat moet winnen om de degradatie te vermijden. Antwerp en Eupen sluiten zondagavond de speeldag af.