Zulte Waregem vergroot zorgen van geplaagd Anderlecht

Anderlecht blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. De geplaagde Belgische recordkampioen verloor woensdagavond op de 21e speeldag in de hoogste voetbalklasse met 2-3 van staartploeg Zulte Waregem.

Het verschil met Essevee, dat op de eerste degradatieplaats staat, bedraagt slechts vijf punten.

In een leeg Lotto Park, een gevolg van het wangedrag van de paars-witte aanhang op Standard, rekende RSCA-coach Riemer voorin op Raman als vervanger van Fabio Silva, die weg wil. Ook youngster Mario Stroeykens stond aan de aftrap en zorgde na zeven minuten met een schot net naast voor het eerste gevaar. Kort daarna was het aan de overzijde wel raak. Na slecht uitvoetballen van doelman Verbruggen en Zeno Debast knalde Zinho Gano zijn zesde competitietreffer binnen.

Anderlecht had moeite om kansen bij elkaar te spelen maar ging in twee knotsgekke minuten wel op en over Zulte Waregem, met dank aan Benito Raman. De 28-jarige Gentenaar maakte eerst gelijk door raak te schieten in een klein gaatje en vervolgens krulde hij het leer met een knappe trap voorbij Bossut, goed voor zijn tweede en derde competitietreffer van het seizoen. Raman kwam voor de pauze zelfs nog dicht bij een hattrick maar daar stak Derijck een voetje voor.

Bij Zulte Waregem viel Alioune Ndour in bij de rust en halfweg de tweede periode bedankte hij zijn coach Leye met de gelijkmaker. Bij Anderlecht kreeg aanwinst Dreyer zijn eerste minuten ter vervanging van Raman maar de Deen kon het verschil niet maken, al raakte hij wel de paal. Het was integendeel Zulte Waregem dat nog een derde keer scoorde. Na balverlies van Murillo schoot Fadera de 2-3 binnen en vergrootte daarmee de zorgen van Anderlecht, dat al voor de elfde keer dit seizoen verloor, nog wat meer.

Paars-wit blijft met 24 punten hangen op de twaalfde plaats en krijgt het doemscenario van een mogelijke degradatie voorlopig niet afgewend. Zulte Waregem wipt dankzij de driepunter over Oostende naar de zestiende plaats met 19 punten. Het wordt nog een lang degradatiegevecht voor Ruud Vormer en co maar met 6 op 9 lijken ze de goeie weg ingeslagen. (SPN, ALG, TSA, nl)