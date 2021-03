Zulte-Waregem trekt met vertrouwen naar Club Brugge

Zondag om 16u speelt Zulte-Waregem tegen landskampioen Club Brugge. Voorzitter Carl Ballière gelooft in de kansen van zijn ploeg, maar wil zeker geen druk leggen. "We zijn bezig aan een goede reeks en iedere match moet gespeeld worden, we maken dus kans. Niets moet, alles mag."

Club Brugge zit in een lastige periode. Door de vele coronabesmettingen moesten ze de afgelopen wedstrijden belangrijke spelers missen. Dat was niet zonder gevolgen, vorige week werden ze al uitgeschakeld in de Europa League en afgelopen donderdag bleek ook Standard te sterk in de beker na een opvallende wedstrijd.

Morgen staat een belangrijk duel op de agenda. Zulte-Waregem komt op bezoek voor een West-Vlaams topduel. Essevee is door hun schitterende reeks nog steeds in de running voor play-off 1. Voorzitter Carl Ballière benadrukt wel dat Club Brugge normaal een tegenstander is die niet te kloppen valt. Maar na de moeilijke weken van Club ruikt hij zijn kans. "Het is misschien wel een goed moment om Club nu te treffen. Het blijft een topclub, maar schrijf ons zeker en vast niet af."

Play-off 2 is ook goed

"Over een deelname aan play-off 1 wil ik nog niet praten. We zijn al zeker dat we niet kunnen degraderen, dus niets moet en alles mag. Play-off 1 halen zou schitterend zijn, maar is geen must. De volgende weken hebben we een heel zwaar programma met wedstrijden tegen onder andere Club Brugge, Anderlecht en Gent. Play-off 2 zou zeker en vast ook oké zijn voor mij.", aldus Ballière.

Zonder ex-Bruggelingen

Net als in de heenmatch kan de trainer van Essevee, Francky Dury, niet rekenen op Jelle Vossen. De spits mag nog steeds niet aantreden tegen zijn ex-club, zoals afgesproken bij zijn transfer van een jaar geleden. Daarnaast kan Dury ook niet rekenen op die andere ex-Bruggeling, Laurens De Bock. Hij geraakt niet fit door twee gebroken ribben.