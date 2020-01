Zulte Waregem thuis onderuit tegen Genk

Werk aan de winkel bij Zulte Waregem, wil het aanspraak maken op een plaatsje in Play Off 1. Rechtstreekse concurrent Racing Genk kwam aan de Gaverbeek winnen met een duidelijke 0-3.

Beide ploegen gingen op zoek naar de openingstreffer, het spel ging behoorlijk gelijk op. Maar het was Racing Genk dat eerst wist te scoren. Essevee kon geleidelijk aan geen vuist meer maken. Na de rust volgde snel de 0-2. Théo Bongonda -voor even weer in 'zijn' Regenboogstadion, maakte het af met 0-3.

Zulte Waregem kwam niet meer in het stuk voor. Het is als achtste in het klassement nog wel in de running in de strijd om de zesde plek, maar Genk en KV Mechelen hebben drie punten voorsprong en delen op dit ogenblik de felbegeerde zesde plaats.

In de beker moet Zulte Waregem woensdag naar Club Brugge, zondag wacht de verplaatsing naar Antwerp.