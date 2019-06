Zulte-Waregem strikt speler van Manchester City

“De tijd is rijp voor een nieuwe stap”, luidde het antwoord van de Engelse jeugdinternational waarom hij kiest voor Essevee. “Ik ben enorm dankbaar dat ik heb kunnen investeren in mijn carrière bij een ploeg als City. Ik hoorde veel positieve zaken over de club en met Francky Dury had ik een boeiend gesprek. Ik kijk enorm uit naar het komende seizoen. Wat voor type speler mogen we verwachten? Een krachtige, snelle en voetballende centrale verdediger met een vechtersmentaliteit."

Voor Essevee is Humphreys de tweede versterking van het tussenseizoen. Eerder rondde de club al de komst van huurling Dimitri Oberlin af.

Met deze tweet maakte Essevee de komst van Humphreys bekend