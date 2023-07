Zulte Waregem strikt met Traoré versterking in de spits

Zulte Waregem versterkt zich met Abdoulaye Traoré. De Ivoriaanse aanvaller komt over van Botev Plovdiv en tekent een contract van vier seizoenen in de Elindus Arena.

De nog prille carrière van Traoré startte bij FDC Vista waarna hij in 2022 de overstap maakte naar Botev Plovdiv. Bij de Bulgaarse topclub was hij in het tweede elftal goed voor 9 doelpunten in 5 wedstrijden wat al snel resulteerde in een selectie voor het A-elftal. Daar maakte de Ivoriaanse aanvaller 18 keer zijn opwachting en kon hij twee keer scoren.

“De komst van Traoré past perfect binnen ons idee om jonge en talentvolle spelers aan te trekken”, vertelt Tom Caluwé. “Traoré was één van onze transferprioriteiten. We zijn dan ook erg blij hem nu te mogen verwelkomen aan de Gaverbeek. Met zijn snelheid en één-tegen-één vaardigheden hopen we Abdoulaye snel in het team te passen.”

“Ik ben heel trots om hier te mogen zijn”, aldus Traoré. “Zulte Waregem lijkt me een heel warme en familiale club, en ik kan niet wachten om eraan te beginnen en me 100% in te zetten voor mijn nieuwe club.”