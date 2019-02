Zulte Waregem sluit aangenaam kijkstuk aan de Kehrweg af met drie punten

Zulte Waregem heeft zaterdag de voetbalavond in de Jupiler Pro League geopend met een 2-3 zege op het veld van Eupen. De West-Vlamingen wisten een vroege achterstand uit en maakten na rust het verschil.

Zulte Waregem springt door de zege in de stand over Eupen naar de elfde plaats. Het team van Claude Makelele zit in een moeilijke periode en behaalde laatste vijf wedstrijden slechts één punt.

De Oostkantonners begonnen nochtans het best aan de partij. Na negen minuten knalde Schouterden - voor het eerst aan de aftrap dit seizoen - de bal staalhard tegen de touwen, 1-0. De wedstrijd kabbelde goed op en neer en na 38 minuten pikte ook Zulte Waregem zijn doelpuntje mee. Sylla bediende voor doel Harbaoui, en de Tunesiër schoof zijn honderdste doelpunt in de Jupiler Pro League onder Van Crombrugge in doel.

In het slot van de eerste helft regende het plots kansen. Fall en Pollet troffen Bossut op hun weg, terwijl ook aan de overkant Sylla en Harbaoui niet konden scoren. Ook na de pauze bleef het aangenaam toeven aan de Kehrweg. Fall miste een nieuwe mogelijkheid voor de thuisploeg en ook aan de overkant verzuimden Sylla en Harbaoui het scoreverloop verder op te drijven. Na 65 minuten viel het derde doelpunt dan toch, aan de zijde van Zulte Waregem. Harbaoui speelde Sylla vrij voor open doel en dat kon de Guinees niet meer missen, 1-2.

Het dubbeltje kantelde nu helemaal naar de kant van de bezoekers. Gnaka legde een kwartier voor tijd Bongonda neer in de zestien en Harbaoui benutte laconiek de elfmeter. In de toegevoegde tijd kon Eupen nog milderen. De Panda's kregen een strafschop na een fout van Bürki - die nog zijn tweede geel pakte - in de zestien. Luis Garcia verzilverde de penalty en legde de eindstand zo vast op 2-3.