Zulte Waregem schaart zich bij laatste vier na zege tegen tienkoppig Sint-Truiden

Tegen Sint-Truiden, dat al vanaf de eerste minuut met een man minder kwam te staan, had Essevee genoeg aan doelpunten van Alieu Fadera (41.) en Ruud Vormer (62.) om de voorlaatste ronde te bereiken.

Lang hoefden de toeschouwers in de Elindus Arena niet te wachten op spektakel. Al in de eerste minuut van de wedstrijd zagen ze hoe scheidsrechter Alexandre Boucault STVV-doelman Daniel Schmidt met rood van het veld stuurde, nadat die de doorgebroken Dani Ramirez - buiten het strafschopgebied - tegen de grond werkte. De jonge debutant Olivier Dumont werd geofferd voor reservedoelman Jo Coppens. Die zette het spektakelstuk iets na het kwartier verder door de elfmeter van Essevee-spits Zinho Gano uit zijn doel te ranselen. Gano leek de kluts even kwijt door de misser, want rond het halfuur duwde hij ook een gemeten voorzet van dichtbij onbegrijpelijk naast het doel. Vlak voor rust maakte Gano zijn foutjes goed. Met een goede pass bediende hij Fadera (41.), die Essevee de voorsprong schonk.

In de tweede helft stelde de thuisploeg de zege veilig. Opnieuw kreeg het een penalty na een fout van de Truiense doelman. Transferaanwinst Ruud Vormer (62.) zette zich op vraag van de thuisaanhang achter de bal en opende zijn rekening voor zijn nieuwe club.

Essevee, dat de beker in 2017 wist te winnen, staat zo opnieuw in de halve finales. Ook in 2020 bereikte het de voorlaatste ronde van het toernooi, maar toen moest het na twee wedstrijden de duimen leggen voor Club Brugge.