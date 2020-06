Zulte Waregem plukt Daniel Opare weg bij Antwerp

Opare was de voorbije twee seizoenen aan de slag bij Antwerp, dat hem in de zomer van 2018 transfervrij overnam van de Duitse eersteklasser Augsburg. De achttienvoudige international is in België vooral bekend van bij Standard. De Rouches plukten de Ghanese vleugelverdediger in 2010 weg bij Real Madrid. Nadien vertoefde Opare bij Porto (2014), Besiktas (2015), Augsburg (2015-2018) en Lens (2017).

"Sterke ploeg met veel ambitie"

"Ik speelde enkele keren tegen Zulte Waregem en het is een sterke ploeg met heel wat ambitie. Daar komt dan nog eens de geweldige steun van de supporters bij. Ik kan niet wachten om aan het seizoen te beginnen!", vertelt Daniel Opare in een eerste reactie.

"Door de coronacrisis komt de transferzomer later dan normaal op gang. We zijn blij om dan toch al begin juni onze eerste slag te slaan", zegt CEO Eddy Cordier. "Het was geen geheim dat we op zoek gingen naar een rechts- en linksachter. Met de komst van Daniel hebben we alvast één van die posities perfect kunnen invullen."