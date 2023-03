Zulte Waregem pakt punt op Sclessin

Zulte Waregem, dat woensdag coach Mbaye Leye aan de deur zette, keek al na 14 minuten tegen een achterstand aan. Alzate vond met een verre bal Fossey, die Miroshi uitkapte en de netten deed trillen. Na een hoekschop van Dönnum kopte Dussenne de 2-0 binnen.

In de tweede helft probeerde Standard de wedstrijd te controleren. Essevee stak echter steeds meer de neus aan het venster. Dat resulteerde uiteindelijk in een doelpunt. Na een hoekschop legde Fadera van aan de rand van de zestienmeter aan, zijn schot dwarrelde over Bodart binnen. En Ndour ontfutselde Standard uiteindelijk twee punten. Hij ontsnapte in de rug van de Luikse verdediging en vloerde Bodart: 2-2. Met een mooie redding hield Bostyn Perica in de slotminuten van de 3-2.

Zulte Waregem is 17e en voorlaatste met 24 punten, op drie punten van de veilige 15e plek.