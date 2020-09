Zulte-Waregem pakt punt op Sclessin

Essevee kwam in Luik twee keer op voorsprong: ex-Rouche Jean-Luc Dompé opende na amper tien minuten de score voor de bezoekers, William Balikwisha stelde vlak na rust gelijk. Twee minuten later was de fusieclub echter opnieuw in het voordeel, na een rake kopbal van Jelle Vossen. Het was bibberen tot in de slotfase voor Standard, dat de gelijkmaker van invaller Jackson Muleka pas negen minuten voor affluiten zag vallen. Daarmee stond ook meteen de eindstand op het bord.

Essevee recht de rug na blamage

Essevee herpakt zich zo na de 0-6 blamage van vorige speeldag tegen Club Brugge. Met zeven punten gaan ze AA Gent voorbij en hangen ze onderin de middenmoot. In de stand staan de Rouches met veertien punten op de derde plaats, maar ze kunnen zondag nog voorbijgestoken worden door RSC Anderlecht en Club Brugge, die op één punt volgen.