Zulte Waregem overtuigd: "We zullen het tij keren"

Het volledige bericht

"Iedereen had zich een andere seizoenstart voorgesteld. De club opteerde om het stadionproject te vertragen ten voordele van een - voor Zulte Waregem - nooit geziene financieel-sportieve injectie. Op het veld wordt hard gewerkt, zowel tijdens de voorbereiding als de voorbije weken. Onze supporters en partners lieten nogmaals zien hoe hard zij achter hun club staan. Maar met 5 op 27 heeft Essevee zijn start compleet gemist...

Het programma voor de komende weken oogt loodzwaar. We hoeven ons geen illusies te maken: er staan ons dit seizoen geen makkelijke wedstrijden meer te wachten. Toch zal Essevee het tij keren met het sterke team waar elke dag aan wordt gebouwd. De trainers en de volledige sportieve omkadering zoeken samen - "TOPE" - met het bestuur naar recepten die moeten helpen opnieuw resultaten te boeken. Dat gebeurt op een structurele manier. SV Zulte Waregem is een club waar stabiliteit en hard werken in het DNA verweven zit. Net daarom blijft Essevee ook in minder goede periodes overeind.

Namens het bestuur."