Zulte-Waregem onderuit tegen STVV

Op de 17e speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling is Sint-Truiden zaterdag met 0-2 gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord.

Jelle Vossen leek al na drie minuten de score te openen voor Essevee, maar de VAR had hands gezien en het doelpunt van de voormalige Rode Duivel werd afgekeurd. Na een tackle en mogelijk handspel van STVV-verdediger Maximiliano Caufriez binnen de zestien, werd scheidsrechter Wesli De Cremer weer gevraagd de beelden te gaan bekijken, Sint-Truiden kwam er zonder strafschop vanaf.

Rode kaart voor Essevee

Twaalf minuten na rust kreeg Zulte Waregem het deksel op de neus. Op assist van Caufriez zette Yuma Suzuki de bezoekers op voorsprong. Drie minuten later moest Essevee met tien voort, na een tweede gele kaart voor William Bianda. Ondanks de numerieke minderheid ging Zulte Waregem nog verwoed naar de gelijkmaker op zoek. Caufriez ontnam hen de laatste hoop daarop door in de eerste minuut van de blessuretijd de 0-2 over doelman Louis Bostyn te stiften.

Dankzij de zege komt Sint-Truiden van de laatste plaats weg. Met 14 punten heeft het evenveel punten als KV Mechelen en Moeskroen. Die laatste club heeft het slechtste doelsaldo en draagt nu de rode lantaarn. Mechelen gaat STVV wel nog voor, omdat het meer scoorde. Zulte Waregem is met 18 punten veertiende.