Zulte-Waregem onderuit tegen KV Mechelen

KV Mechelen heeft zondag op de dertiende speeldag in de Jupiler Pro League op bezoek bij Zulte Waregem een 1-2 zege geboekt. Voor de Mechelaars was het de eerste zege sinds de 2-0 in eigen huis van 26 september tegen STVV.

Bij de bezoekers was Geoffry Hairemans de man van de match. Met de rust in zicht bood de voormalige Antwerpenaar Nikola Storm de 0-1 aan, vlak na de pauze zette hij zelf de 0-2 op het bord met een rake kopbal. Verder dan de aansluitingstreffer van Gianni Bruno kwam Essevee niet, een plaatsbal van Damien Marcq strandde op de deklat. Aan de overzijde liet Storm het na om de thuisploeg het genadeschot te geven.

Vijf thuisnederlagen

Met vijf op negen is KVM stilaan aan de beterhand en met twaalf punten wippen ze in het klassement dan ook over Zulte Waregem naar de veertiende plaats. Essevee heeft bovendien een wedstrijd meer op de teller. De fusieclub blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen, ondanks de heropflakkering van vorige speeldag tegen Cercle Brugge. In zeven thuisduels gingen ze dit seizoen reeds vijf keer onderuit.

Zulte Waregem staat zo pas op de op drie na laatste plaats, met slechts twee punten meer dan nummer zestien STVV, dat twee matchen minder heeft. De Truienaars sluiten maandagavond de speeldag af met een verplaatsing naar OHL.