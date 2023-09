Zulte Waregem na de rust eenvoudig richting zestiende finale

Zulte Waregem heeft in zijn eerste wedstrijd onder de nieuwe coach Vincent Euvrard geen steek laten vallen. In de laatste voorronde van de Croky Cup won het van Sint-Lenaarts (derde amateur) met 4-1. Al stond het halfweg 1-1.

De opdracht voor de nieuwe coach Vincent Euvrard was eenvoudig: winnen van de amateurs van Sint-Lenaarts, en liefst nog met aardig voetbal. Want de Antwerpenaren uit de derde amateurklasse mochten toch geen probleem vormen voor Essevee?

Na zeventien minuten leek de weg ook geplaveid voor een vlotte zege. Want Traoré maakte er 1-0 van. De Elindus Arena mocht hopen op een karrenvracht doelpunten. Maar die kwam er niet. Het spel was slordig en twintig minuten later moest de thuisaanhang slikken want Sint-Lenaarts kwam zowaar langszij: 1-1 via Borahsasar.

Trainer Euvrard - mistevreden - greep in aan de rust met een vierdubbele (!) wissel. Lemaire, Tambedou, Ciranni en Ndour mochten binnen blijven. In hun plaats kwamen nieuwkomer Robbe Decostere, Bagan, Demuynck en Laureyssens. En zo kwam het verschil er toch, halfweg de tweede helft. Op vijftien minuten tijd kregen de bezoekers drie goals te slikken. Brüls, Decostere en Demuynck brachten de score op 4-1. Twee invallers aan het kanon, zij deden de match kantelen.

Maandag kent Essevee zijn tegenstander in de zestiende finale. Dat zal zeker een eersteklasser zijn.

Interview met coach Vincent Euvrard