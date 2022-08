Zulte Waregem maatje te klein voor KRC Genk

Racing Genk won zondag de laatste wedstrijd van de vierde speeldag in de Jupiler Pro League dankzij uitblinker Brian Heynen tegen Zulte Waregem (1-4). Het blijft daardoor met evenveel punten als RSC Anderlecht (9 punten) in het spoor van leider Antwerp (12 punten).

Genk kon meteen de score openen na een licht toegekende strafschop, ontdekt door de VAR. Tambedou tikte Nemeth aan op de rand van zestien meter. Brian Heynen (9.) zette de strafschop om. Na de transfer van Cyriel Dessers naar Cremonese in de Serie A stond Trésor in de spits. Na een mooie versnelling op links lukte het hem bijna om de score te verdubbelen. Genk zag zijn sterke start beloond met een tweede doelpunt. De Colombiaan Muñoz trapte een perfecte voorzet richting Nemeth, die de 0-2 binnenkopte (26.). De Limburgers leken alles onder controle te hebben, maar plots zorgde Jelle Vossen uit het niets voor de aansluitingstreffer. Doelman Vandevoordt kon een eerste schot van Dompé nog goed afweren, maar via verschillende stationnetjes kon goalgetter Jelle Vossen net voor rust de 1-2 in het mandje leggen. Nog geen minuut later mocht de thuisploeg de hoop weer opbergen. Uitblinker Brian Heynen lukte een tweede van de avond (1-3, 45.). Een knap doelpunt in de korte hoek.

Essevee ondergaat wet van de sterkste

Vlak na rust telde Genk de thuisclub helemaal uit. De wissels van Mbaye Leye tijdens de rust hadden niet het gewenste effect: Novatus Miroshi en Ravy Tsouka Dozi voor Vossen en Lasse Vigen Christensen. Muñoz kopte een hoekschop van Trésor immers al duikend binnen (1-4, 53.). Zulte Waregem, dat vrij degelijk speelde in de eerste wedstrijden van de competitie, kreeg geen vat meer op de wedstrijd. Heel wat wissels langs beide kanten, waaronder de inbreng van goalgetter Paul Onuachu door coach Vrancken, haalden de vaart uit de wedstrijd. Een belangrijke overwinning voor Genk, dat zich dus kan nestelen in het spoor van leider Antwerp. Zulte Waregem blijft gangen in de grijze middenmoot.