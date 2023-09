Zulte Waregem klopt Jong Genk na rollercoaster

Wat een makkelijke avond leek te worden, werd een match vol wendingen. Zulte Waregem begon goed, want na 21 minuten stonden de bezoekers dankzij Christian Brüls op voorsprong. Met niet veel later een rode kaart voor Jong Genk-speler Josue Kongolo leek Waregem op weg naar de zege. De Genkse beloften sloegen echter meteen terug, want in nauwelijks zeven minuten draaide de Nigeriaanse aanvaller Victory Beniangba de situatie helemaal om net voor de rust.

Waregem pakt de bovenhand in tweede helft

De pauze bracht goede raad voor Zulte Waregem. Zomeraanwinst Robbe Decostere zette in minuut 55 de bordjes weer gelijk voor Essevee. In het ultieme slot dan werd de overwinning nog ruim binnengesleept. Dylan Demuynck en Badou maakten in minuut 89 en 90 nog twee extra doelpunten voor Waregem en zetten de 2-4 eindscore vast. De Waregemse ploeg neemt na een woelige avond dus toch de drie punten mee naar huis en behoudt zijn tweede positie in het klassement van de Challenger Pro League. Het heeft nu 10 punten in totaal.